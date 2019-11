Após acidente em Trairão, homem é transferido para Santarém e morre no HMS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com graves ferimentos ele acabou sendo encaminhado para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI) ainda com vida, em seguida levado para o Hospital Municipal de Santarém (HMS).

De acordo com informações, o carro da vítima acabou colidindo de frente com uma carreta após o Cleiber Batista tentar realizar uma ultrapassagem BR-163.

(Foto:Reprodução) – Um homem identificado como Cleiber Batista Ribeiro, de 35 anos, morreu na madrugada de domingo para segunda-feira no Hospital Municipal de Santarém (HMS). Ele veio transferido de Trairão após sofrer um acidente no início de domingo, dia 10, no Distrito de Caracol.

You May Also Like