Após acordo com prefeito,PA-457 é liberada para tráfego; desobstrução foi pacífica

Manifestantes retiraram pacificamente os obstáculos que haviam sido colocados na pista na manhã de quinta-feira (17). Não houve necessidade de intervenção policial.

Como havia sido acordado por comunitários da vila de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará, durante encontro com o prefeito Nélio Aguiar na manhã desta sexta-feira (18), os pontos de bloqueio da rodovia Everaldo Martins (PA-457) foram retirados e o tráfego voltou à normalidade por volta das 16h.

O bloqueio havia iniciado às 07h de quinta-feira (17) em sinal de protesto dos comunitários de Alter do Chão em função do reajuste de 20% no valor da tarifa intramunicipal e da falta de segurança na vila que tem sido alvo constante de assaltos.

Viaturas da Polícia Militar foram deslocadas para a área, a fim de desobstruir a rodovia, mas não houve necessidade de intervenção policial. Os manifestantes cumpriram a palavra e colocaram nas laterais da pista pedaços de pau, cavaletes, pedras e outros obstáculos que haviam sido usados para fechar a passagem de veículos.

Quanto à redução do percentual de reajuste na tarifa intramunicipal, não é possível. Mas o prefeito assumiu o compromisso de trabalhar junto ao governo do estado para colocar em pleno funcionamento a estrutura da UIPP que existe na vila para reforçar a segurança.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...