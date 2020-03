Após acordo, servidores do Detran-PA decidem suspender greve que durou 53 dias

A deliberação ocorre com a aprovação de termo de acordo firmado com o Sindtran, Casa Civil do Estado e a Seplad.

Manifestação de servidores do Detran em Belém. — Foto: Divulgação

Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran) aprovaram a suspensão da greve, que já dura 53 dias. A decisão ocorreu durante assembleia geral nesta quinta (12), no acampamento montado em frente ao prédio da sede do órgão, na av. Augusto Montenegro, em Belém.

Segundo a categoria, a deliberação ocorre com a aprovação de um termo de acordo firmado com o Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito (Sindtran), o chefe da Casa Civil do Estado Parsifal Pontes e a secretária adjunta de Planejamento e Administração (Seplad), Thainná Alencar.

O sindicato da categoria informou que o acordo garante a recuperação de parte das perdas inflacionárias da gratificação de trânsito e uma mesa permanente de negociações com a Casa Civil, Seplad, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa) e Detran, para tratar de pautas como o projeto revisional do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR); além da realização de concurso público regionalizado ainda este ano e o plano de investimentos no órgão.

Decisão

O sindicato da categoria informou, ainda, que se manifestou sobre a decisão do desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que determinou a suspensão da greve, afirmando que o magistrado foi induzido a erro por apresentação de documento possivelmente adulterado, a ser periciado.

A nota diz que o documento teria levado o desembargador a acreditar que a entidade sindical teria descumprido o prazo legal de 48 horas para a comunicação prévia do início da greve ao Detran. O órgão não se manifestou sobre o assunto.

Por G1 PA — Belém

12/03/2020 21h29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...