Após ameaçar manifestantes, homem é detido pela PM em Castelo dos Sonhos

Um homem foi detido por uma guarnição da Polícia Militar na localidade de Castelo dos Sonhos após, com um revólver, ameaçar pessoas que participavam de um protesto na BR 163, a aproximadamente 150 Km de Novo Progresso. Com ele, a guarnição apreendeu o revólver calibre 32, um veículo utilizado pelo acusado e cerca de 15 mil reais em espécie e 34 folhas de cheque, os quais foram apresentados na delegacia de Castelo dos Sonhos.

Por volta do meio dia de terça-feira, 04, policiais que estavam em uma viatura da PM acompanhando a manifestação social na BR 163 foram informados de que um cidadão havia apontado uma arma de fogo na direção dos manifestantes e, em seguida, teria fugido no sentido de Novo Progresso. Durante a diligência, os policiais abordaram o veículo do acusado e realizaram os procedimentos policiais na delegacia local, onde também compareceram as testemunhas do fato. O acusado foi autuado pela autoridade competente por porte irregular de arma de fogo.

Fonte: pm.pa.gov.br

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...