Após apreensão, PF apura lavagem de dinheiro no Pará.

Foto: Divulgação (Polícia Federal) – A Polícia Federal apura o crime de lavagem de dinheiro após a apreensão de carros ocorrida no porto de Belém na semana passada. Na quarta-feira (26) e sexta-feira (28) agentes do Grupo de Polícia Marítima da PF apreenderam 14 veículos zero quilômetro.

Na primeira ação foram apreendidos nove carros modelo Jettas, da Volkswagen. Na ação seguinte os agentes apreenderam mais cinco carro, sendo três Jettas e dois Fiat Toro. Todos estavam com placas de São Paulo e eram procedentes de Manaus.

De acordo com depoimentos, os veículos foram comprados pela Volks no México e vendidos para uma locadora de São Paulo, que repassou os carros a uma outra locadora do mesmo Estado. Os policiais descobriram durante a investigação que a empresa responsável pelos veículo opera há poucos meses, tem sócio de identidade duvidosa e capital muito elevado.

Até agora ninguém foi preso.

Por ORM

