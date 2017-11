Após assalto, agência continua sem serviços de saque e depósitos em Novo Progresso

( Agência de Novo Progresso/Foto Arquivo Jornal Folha do Progresso) – A agência do Banco do Brasil de Novo Progresso continua operando sem previsão de voltar a oferecer serviços como saques ou depósitos. Alvo de um assalto no último dia 4 de Novembro, o estabelecimento teve porta arrombada e cofre aberto com maçarico durante ação de criminosos.

O Gerente da Agencia de Novo Progresso repassou ao Jornal Folha do Progresso na manhã desta segunda-feira(13) que ainda continua sem previsão para voltar à funcionar, no entanto os caixas eletrônicos operam com opção de consulta de saldo e outros serviços sem saque e deposito.

Pelo fato de ser a única agência do banco no município, muitos correntistas estão enfrentando dificuldades para conseguir realizar movimentações financeiras. Existem apenas duas alternativas na cidade: Ir até a Lotérica conveniada com o banco ou utilizar os serviços de um correspondente bancário, no posto do correio no bairro Santa Luzia.

O problema é que o volume de saques ou depósitos nestes locais é limitado e para realizar movimentações com valores mais elevados é preciso se deslocar até as agências mais próximas, situadas em Guarantã no Mato Grosso com uma distancia de 350km ou Itaituba no Pará ,distante 400 km.

Outro problema já é sentido em toda a cidade é a falta de circulação de dinheiro em espécie. Como consequência, a economia do município também está sendo prejudicada, principalmente pelo fato de muitos comerciantes ou prestadores de serviço ainda não estarem habituadas com o uso de cartões de débito ou alternativas digitais oferecidas pelo banco.

