Após assassinar a ex, homem mata 3 em igreja evangélica de Minas

Durante a negociação com a Polícia Militar, ele atirou contra a cabeça dela. Em seguida, foi atingido por policiais.As vítimas e o atirador foram encaminhados ao hospital municipal de Paracatu. Quatro óbitos foram confirmados -três mulheres e um homem. Todas as vítimas chegaram ao local em estado grave.O atirador está internado na UTI. A PM diz que informações preliminares confirmam que ele é um ex-militar das Forças Armadas, mas ainda apura detalhes.

No local, onde havia cerca de 20 pessoas, ele atirou contra o pastor, que conseguiu escapar, e outras duas pessoas. No local, o homem ainda manteve uma mulher como refém.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, ele assassinou a ex-namorada com uma facada no pescoço em uma residência onde estavam também a mãe e a irmã dele. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, a casa fica a poucos quarteirões de uma igreja batista, para onde ele se dirigiu em seguida.

