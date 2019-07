Após assassinato de fazendeiro, sobrinho desaparece com carro; família pede ajuda

Os familiares de José Juarez dos Santos , de 49 anos, procuram pelo pai e o veiculo que está desaparecido desde o dia 14 de Junho, ele foi visto saindo do Hotel onde hospedava em Novo Progresso por volta das 02hr da madrugada em seu veiculo Ecosport de cor preta na companhia de duas pessoas envolvidas na morte do fazendeiro João Batista Sequinnel [Edvaldo e Flavio] e nunca mais foi visto.

ENTENDA O CASO

“Segundo os familiares Juarez foi vitima da quadrilha que matou o fazendeiro João Sequinnel conhecido por Paraná, os assassinos do fazendeiro chegaram com a conversa de que o tio precisava de ajuda para mexer com o gado, Juarez foi com eles depois disto nunca mais foi visto”.

A família pede ajuda para localizar o veiculo Ford/ecosport Placa KJS 5108 de Novo Progresso, encontrando o veiculo poderemos desvendar o crime , disse.

Ao Jornal Folha do Progresso, uma das filha de Juarez disse que acredita que o pai foi vitima dos assassinos do Tio João, o veiculo precisa ser encontrado ele ajudara desvendar este crime.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do veiculo é só entrar em contato com a família pelo telefone (43) 9838 2607.

