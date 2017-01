Após ataque, Valdemiro pede R$ 8 milhões a fiéis para bancar um mês de TV

O ataque sofrido por Valdemiro no último domingo ocorreu na igreja no Brás, em São Paulo. A defesa de Jonatan Higino, o agressor, alegará que ele sofre de “insanidade”, segundo o UOL apurou.

Essa disputa inter-religiosa, porém, já estaria quase encerrada. Durante a eleição municipal no Rio, no ano passado, Valdemiro recebeu e deu apoio à candidatura de Marcelo Crivella, sobrinho de Macedo, em um gesto de pacificação.

