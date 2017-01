Após atentado, pastor Valdemiro aparece sem cicatriz e gera polêmica

Alguns dos comentários sugeriam que o pastor adotasse o apelido de ‘Wolverine’, personagem do X-Men: “Ele é o Wolverine, gente… Cicatrização na hora. Nem sei que ele foi cheirar lá no hospital”, disse uma internauta.

Nos comentários, internautas duvidaram da agressão sofrida pelo pastor: “A cicatriz sumiu como mágica.. ops! Foi a camisa ensanguentada”, escreveu um seguidor no Facebook. O pastor passou a usar a camisa com sangue para curar fiéis após o ataque.

A série de fotos foi publicada no último dia 13, apenas cinco após o ataque. Nas imagens, o pastor aparece sorrindo e cozinhando com colegas da Igreja Mundial do Poder de Jesus.

