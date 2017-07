Após Atoleiro -Poeira castiga motoristas na BR-163 no Pará

Na Rodovia Cuiabá /Santarém (BR-163) trecho de Novo Progresso a Miritituba, motoristas estão sofrendo com a poeira que toma conta da rodovia no trecho sem pavimentação.

Nos meses de Janeiro até maio deste ano o trecho ficou intransitável – atoleiros fizeram caminhões ficarem dias parados na rodovia.

Foram necessários os municípios, decretarem situação de emergência.

Equipe do Dnit esteve no local , realizou obras para liberar a rodovia.

A poeira formada no trecho da rodovia BR-163 sem pavimentação, fica entre os municípios de Trairão e Novo Progresso, provoca um desconforto aos motorista que trafegam com risco alto de acidente. Todos os tipos de veículos estão com dificuldades de passar pelo local.

Um trecho em obras a empresa que trabalha na pavimentação estava dando manutenção na rodovia com carros pipa molhando parte do trecho, porém nos últimos dias o serviço parou e o problema aumentou.

As fotos enviadas ao Jornal Folha do Progresso , mostram as precárias condições que os motoristas estão vivendo, e a dificuldade de trafegar provocada pela poeira na rodovia que atrapalha a vida destes caminhoneiros.

As péssimas condições da rodovia (buracos) já prejudicam o transporte de grãos entre o Mato Grosso e o porto de Miritituba em Itaituba, no sudoeste do Pará. Nestas ultimas semanas os caminhoneiros passaram dias parados por haver bloqueio por manifestos na rodovia, no início do ano enfrentarão atoleiros e agora vivem o dilema da poeira, naquele local.

Em momentos a gente tem que parar ligar o limpador do para brisa para tirar a poeira sem água, o risco de colidir e de outro vir na traseira é muito grande, comentou “José Alberto Gomes”, 54 anos, motorista de micro ônibus ao Jornal Folha do Progresso.

