Após aumento no gás de cozinha, botijão de 13kg deve chegar a R$ 80 em Santarém

Botijas de gás — Foto: Rogério Aderbal/G1 -Atualmente, em média, um botijão de gás de 13kg custa de R$ 73 a R$ 75.

Assim como a energia elétrica e o combustível, o gás de cozinha também aumentou no mês de maio em todo o país. Em Santarém, no oeste do Pará, com o reajuste de 3,6 %, o preço do botijão de 13kg deve chegar a R$ 80 nos próximos dias. O último reajuste tinha sido em fevereiro. Atualmente, em média, um botijão de gás de 13kg custa de R$ 73 a R$ 75.

Segundo a economista Maria Francisca Adad, nos últimos anos o aumento do gás chegou a 20%, bem acima da média da inflação. “O aumento é entre a Petrobras e o revendedor, não é esse aumento que chega para a dona de casa nem para os fornecedores de alimentos”, explica.

O reajuste faz parte da nova política de preços implantada, onde são vinculados o ajuste do preço do gás à cotação do gás no mercado internacional. Esse preço tanto pode baixar quanto aumentar, mas diante do atual cenário econômico com o dólar acima do real, o valor tende a subir.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...