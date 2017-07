Após aumento sobre combustível, contas de luz podem ficar mais caras

O Ministério de Minas e Energia informou que “está estudando os efeitos do aumento de PIS/Cofins sobre combustíveis na tarifa de energia elétrica”.

O consumidor vai sentir no bolso. Não apenas com o aumento de tributos sobre os combustíveis determinado pelo governo federal, mas também com as contas de luz mais caras a partir do ano que vem. De acordo com o G1, a previsão foi feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

PUB

O aumento no preço dos impostos da gasolina e do etanol impacta as contas de luz porque o diesel também é o combustível usado em parte das termelétricas que geram energia no país, explica a publicação.

O Ministério de Minas e Energia informou que “está estudando os efeitos do aumento de PIS/Cofins sobre combustíveis na tarifa de energia elétrica.”

No entanto, o diretor da Aneel André Pepitone afirma que o aumento deve se refletir principalmente na chamada Conta de Consumo de Combustível (CCC). Essa conta reúne recursos para bancar parte do gasto com a compra de combustível que abastece as termelétricas instaladas no Norte do país.

Embora a CCC beneficie apenas estados do Norte, consumidores de todo o país contribuem para a conta. Em 2017, os brasileiros terão que pagar R$ 5,056 bilhões para a CCC, via conta de luz. Porém, nem todo esse dinheiro vai ser usado para a compra de óleo diesel.

A Aneel não soube informar o impacto do aumento de tributos sobre o diesel na CCC.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...