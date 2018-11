Após briga com namorado, jovem morre atropelada em Santarém

Uma briga de namorados pode ter motivado a morte de uma jovem, na noite desta terça-feira (20), na estrada de Alter do Chão, próximo ao campo do Novo, em Santarém, oeste paraense. (Foto: Via WhatsApp)

A vítima, identificada como Maria Rafaela Bentes de Freitas, estava em um carro acompanhada do namorado e, durante uma briga, teria sido empurrada do veículo em movimento, segundo as primeiras informações apuradas pela equipe da RBA TV no local.

Ela acabou sendo atropelada por outro carro que vinha logo atrás e morreu no local.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...