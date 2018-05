Após bronca de Renato, Grêmio deve reformar gramado durante a Copa

“Depois do último jogo antes da Copa será feita uma recuperação completa”, disse Deco Nascimento, diretor de futebol do Grêmio.

O Grêmio está insatisfeito com o gramado da Arena e negocia com a administradora do estádio termos para a manutenção do campo. No acordo, está prevista uma reforma geral durante o recesso para a Copa do Mundo.

A irritação do Grêmio, exposta por Renato Gaúcho em entrevista coletiva, ficou insustentável após recente evento com público no gramado. O local recebeu um torneio durante um sábado chuvoso em Porto Alegre. Antes, o campo já havia sofrido com os shows de Katy Perry e um evento promovido pelo cantor Daniel.

“Depois do último jogo antes da Copa será feita uma recuperação completa”, disse Deco Nascimento, diretor de futebol do Grêmio. “Perguntamos quando teríamos um gramado de excelência para jogar e ficou acertado para depois da Copa”, completou.

A disputa dos jogos não-oficiais foi a gota d`água para o treinador do Grêmio, mesmo que a direção da Arena tenha argumentado que o evento já havia sido marcado antes de encontro com a cúpula tricolor.A Arena Porto-Alegrense, em nota oficial, confirma que fará intervenção do solo depois do dia 10 de junho, data do jogo entre Grêmio e América-MG, o último do Grêmio como mandante no período que antecede o Mundial na Rússia.

“Houve uma reunião entre as diretorias da Arena e do Grêmio em que ficou acordado que a Arena entregará, após a Copa, um gramado de excelência novamente. Até lá, deverão ser realizados procedimentos paliativos para dar condições de jogo”, diz o texto divulgado pela empresa.

Antes dos cuidados intensivos, o Grêmio recebe Fluminense e Palmeiras no estádio. O jogo com o clube carioca está marcado para a próxima quarta-feira (30) e o duelo com a equipe paulista ocorre em 6 de junho.

