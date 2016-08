Após câncer, Cacau faz bateria de exames: “Sem resquícios”

Já pensando no próximo Carnaval, Cacau Colucci tem feito uma série de exames para cuidar de sua saúde. A ex-BBB, que teve um câncer na tireóide no início do ano, revelou que já está completamente curada da doença.

“Eu fico feliz em ver o meu ultrassom e saber que não tem resquício nenhum do câncer. Eu agradeço a Deus e aos médicos por terem me dado a cura. Fiz muitos exames e todos deram normais, isso me dá muita segurança”, comemorou a bela em entrevista ao “Ego”.

Com os resultados positivos, a modelo já iniciou uma nova dieta para manter o corpão em dia e conseguir aguentar a maratona de samba que é o desfile das agremiações.

“Estou curada, mas a minha preocupação não acaba aí, eu tenho que me cuidar. Ninguém está blindado. Agora é segurar pra não sair nada da dieta e ser o mais sincero possível com a equipe que está me ajudando. E quero sambar com tudo no lugar, sem mexer muita coisa. Focar, focar, focar. Tenho de estar bonita e saudável. Hoje priorizo mais a minha saúde, prezo uma vida natural, saudável, sem ser escravo da beleza. Quero é ser feliz”, completou.



Depois de revelar que lutou contra um câncer na tireoide em março, Cacau Colucci revelou que escondeu o diagnóstico por medo de ser julgada. A ex-BBB esperou retirar o tumor para contar a respeito da doença. “Fiquei com medo das pessoas terem preconceito de eu ficar magrela e sem cabelo”, disse ao “G1”. Sua preocupação foi embora depois de ter operado para retirar o tumor maligno. Quatro meses após o tratamento, Cacau garantiu que está bem. “Passei a olhar a vida com outros olhos, valorizar mais algumas coisas, porque vi cada caso no hospital, de gente nas últimas e graças a Deus tive só um susto, tive o câncer, mas estou curada”



Cacau Colucci surpreendeu ao revelar que lutou contra um câncer na tireoide, no dia 1º de julho. A ex-BBB recebeu o diagnóstico após um exame de rotina, em março. “Quando abri o resultado dentro do carro, no farol, quase tive um treco. O chão sumiu. ‘Caramba, estou com câncer’, pensei. Fui ao médico e ele me disse que eu tinha 98% de chance de cura, que era o câncer mais leve que existe. Era um tumor de um centímetro”, disse ao “Ego”



