Após Caos – Tráfego na BR-163, no Pará, esta liberado

“Depois de passar bom tempo interditada o tráfego na BR-163 está liberado”. A rodovia passou duas semanas funcionando no sistema Pare e Siga, os caminhões que estavam parados vazios foram os primeiros a serem liberados. Nesta segunda-feira (06), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), liberou o tráfego nos dois sentidos e divulgou que a rodovia esta praticamente recuperada. Não tem mais fila e caminhões parados, o tráfego de carretas esta normalizado no sentido sul e norte.

O Exercito e a PRF vão auxiliar caso precise interferir no tráfego para a realização de serviços nos pontos que necessitarem de intervenção após a passagem das carretas.

Caso as chuvas continuem – para fazer os reparos o tráfego nesse trecho vai continuar no sistema Pare e Siga, sob a coordenação da Polícia Rodoviária Federal e do Exército.

“As empresas de ônibus tinham suspendidos as vendas de passagens, nesta semana voltou a manter os horários de saída e chegada! “Elas fazem linha de Santarém a Novo progresso confirmaram que o trafego normalizou e voltou a vender passagens nos horários”.

A BR-163, conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém, é a principal ligação entre a maior região produtora de grãos do país, em Mato Grosso, e os portos da Região Norte, principalmente em Miritituba e Santarém, no Pará.

Nos últimos trinta (30) dias, por causa das chuvas intensas na região e do aumento do tráfego de caminhões carregados, vários pontos de atoleiros se formaram em um trecho de 52 quilômetros (km), localizado entre as comunidades de Aruri, Três Bueiras, Santa Luzia e Bela Vista do Caracol. A fila de caminhões chegou a ocupar mais de 50 km.

O governador do Estado do Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), culpou o Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) pelo “atoleiro” que se tornou a rodovia federal BR-163, no Estado do Pará, por onde escoa parte da produção de grãos de Mato Grosso.

A estrada ficou intransitável por 15 dias por conta das fortes chuvas no local, entre o final de fevereiro e início de março.

Taques classificou como “incompetência” a atuação do departamento do Governo Federal.

“Por causa da BR-163 a supersafra corre risco”. Com todo respeito, é a incompetência do Dnit. O Dnit tem que fazer a parte dele”.Veja quantos quilômetros de estrada nós fizemos em dois anos de gestão e quanto o Dnit fez nesse mesmo período”, criticou Taques, em conversa com a imprensa nesta segunda-feira (06).

O Senador Blairo Maggi em entrevista para um canal de TV disse se sentir envergonhado.” “Me sinto envergonhado pelo meu país de ter uma situação dessa”, diz Maggi sobre atoleiro na BR-163.Leia Aqui

