Após caso de senador, modelos disputam quem ‘guarda’ mais dinheiro no bumbum

Juju Ferrari disse que cabe mais de R$ 100 mil em seu bumbum (Foto:Reprodução / Instagram)

O senador conseguiu esconder R$ 30 mil em dinheiro, mas as modelos garantem que conseguem bem mais

O senador e líder do governo, Chico Rodrigues (DEM) lançou uma moda entre as donas dos maiores bumbuns do Brasil. Se o senador conseguiu esconder cerca de R$ 30 mil em dinheiro, as modelos garantem que conseguem bem mais.

Juju Ferrari, conhecida no quadro “Teste de fidelidade” pelas curvas voluptuosas, se espantou com a quantidade de dinheiro encontrada com o senador e pergunta onde o político arrumou espaço.

“Realmente, olhando, eu não sei como ele escondeu tudo isso de dinheiro. Talvez a cueca dele fosse uma daquelas maiores, tipo samba canção. Vai ver já era pensando em esconder. Eu achei essa moda incrível e já escondi também. Só que na minha cabe muito mais, uns R$ 100 mil”, disse a dona do bumbum de impressionantes 117cm.

Outra que também aceitou o desafio foi a Mc Rielle, dona do hit “Manobra com a raba”. “Eu acho o máximo esconder dinheiro no bumbum, literalmente é uma grande manobra. Eu já fiz isso, já escondi algumas vezes, até porque as vezes eu saio com bolsinhas bem pequenas, ou então quando vou para algum lugar que seja perigoso. E pelo tamanho do meu, caberia muito mais que esse senador”, garantiu a dona do bumbum de 110cm.

Por:Redação Integrada com informações de Extra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...