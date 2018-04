Após chuva forte rodovia rompe e deixa comunidades alagadas, em Paragominas

Uma ponte foi invadida pela enxurrada (Foto: Reprodução/Tv Liberal)

Em Paragominas, chuva forte causa danos na rodovia PA-256 durante a madrugada

A rodovia PA-256 se rompeu no km-12, trecho entre Paragominas e a Vila Canaã, no sudeste do Pará. O problema foi causado devido a forte chuva que atingiu a região durante a noite e se estendeu pela madrugada desta quinta-feira (12). Os alagamentos causados pela chuvas deixou muitas famílias desabrigadas.

O rompimento aconteceu exatamente na extensão que havia passado por recuperação no início da semana por equipes contratadas pela Secretaria de Estado de Transportes (Setran). Por questões de segurança, a pista está totalmente bloqueada. Um desvio está sendo utilizado na área de uma fazenda as margens da rodovia para que se mantenha a mobilidade na região.

A Setran informou que vai garantir a trafegabilidade do desvio, caso necessite de alguma intervenção emergencial. Ainda segundo a Setran, este mês de abril serão iniciadas todas as três frentes de trabalho relativas à PA-256, visando garantir a trafegabilidade da via.

Alagamentos

Estabelecimentos comerciais no bairro da Jaderlândia foram invadidos pela enxurrada. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram em vários locais de alagamentos para ajudar as famílias afetadas.

A Prefeitura de Paragominas informou que está disponibilizando abrigos em alguns pontos da cidade. As pessoas que tiveram suas casas invadidas pela água da chuva, podem se dirigir até esses locais. Para qualquer tipo de informações, a população pode entrar em contato pelo telefone (91) 98197-8027.

Locais dos abrigos:

-Quadra do Ginásio Municipal de Esporte;

-Escola Professor Raimundo Laureano da Silva Souza;

-Escola Irmã Maria Angélica Dantas;

-Escola Sonia M Terzella;

-Centro de Convivência Socorro Gabriel – Secretaria de Assistência Social.

Por G1 PA

