Após cinco dias, Homem continua desaparecido em Novo Progresso

Raimundo Nonato Filho de 60 anos desapareceu no domingo (14), ele saiu as 7h00mn da manhã para ir até o distrito de Vila Isol, distante 85 quilômetros de Novo Progresso e nunca mais foi visto.

Depois de cinco dias, o homem continua desaparecido. Raimundo Nonato saiu de casa em uma motocicleta Titan 150cc de cor Preta, placa de Novo Progresso, avisou os familiares que iria até o distrito que retornava em seguida, depois disto não chegou ao destino e nunca mais deu noticias.

Parente do seu Raimundo disse ao Jornal Folha do Progresso, que no dia seguinte fez o percurso Novo Progresso até o distrito de Vila Isol de motocicleta e procurou atentamente nas laterais da rodovia caso houvesse sofrido acidente, mas não encontrou vestígios, ele desapareceu, muito estranho comentou.

Seu Raimundo bastante conhecido na cidade, levava uma vida pacifica vendendo DVDs, ele nunca fez isto antes , relatou a família.

Informações sobre Raimundo Nonato Filho podem ser repassadas pelo telefone (93) 98108 7485 ou na redação do Jornal Folha do Progresso FoneSap 93 984046835.

