Após cirurgia, Bolsonaro posta mensagem de que passa bem e estará de volta ‘logo’

Mais cedo, a equipe médica do Hospital Vila Nova Star, localizado na capital paulista, já havia informado que a cirurgia foi bem sucedida. O presidente realizou na manhã deste domingo um procedimento que teve duração de cinco horas, acabando às 12h40, enquanto a estimativa inicial era de duas a três horas. Bolsonaro passou pela quarta intervenção cirúrgica após a facada que sofreu há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial. A nova cirurgia foi para corrigir uma hérnia que apareceu no local das intervenções anteriores. Agência Estado 08.09.19 19h38

Foto:Reprodução/Twitter – Quase cinco horas após o fim da sua cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro, ainda internado, usou as redes sociais para afirmar que passa bem. “Mais uma cirurgia. Desta vez foram 5 horas, mas estamos bem. Obrigado a todos pelo apoio e orações! Obrigado Deus pela minha vida! Logo estarei de volta ao campo. Irruuu!”, escreveu no Twitter por volta das 17h25.

