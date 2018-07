Após cirurgia, empresário, vítima de tentativa de homicídio, passa bem- corpo do Ricardo eletricista foi sepultado

O empresário Márcio Soares da Eletro Bombas Soares, foi vitima de tentativa de assassinato, na ultima sexta-feira (13), Marcio , pode dizer que nasceu novamente.

O Empresário foi atingido por três disparos de arma de fogo, um passou de raspão na cabeça, outros dois atingiu a barriga do empresário que foi socorrido pelo SAMU e entrou na emergência do HMNP [Hospital Municipal de Novo Progresso] , onde passou por cirurgia, ele foi dado como morto nas redes sociais, por volta das 23h00mn , saiu a nota que o empresário estava vivo na sala de cirurgia com quadro de saúde estável. Marcio, foi submetido a uma cirurgia de varias horas, que foi decisiva para restabelecer a saúde e salva sua vida.

Nasceu Novamente

No quarto do hospital, deitado e relaxado, Marcio disse estar se sentido ótimo, relatou não lembrar quem fez os disparos.

Apesar do quadro clínico de saúde estável de Marcio, ainda carece de cuidados. “Ele está sendo medicado com potentes antibióticos para evitar infecções e prevenir o desenvolvimento da resistência de alguma bactéria que possa surgir”, esclareceu hospital.

Outra Vitíma- Ricardo Eletricista

O Corpo do eletricista Ricardo foi sepultado na tarde deste sábado (14) no cemitério municipal.

Ricardo foi morto a tiros por volta da 20h00mn, dentro de sua casa no bairro Jardim Santarém em Novo Progresso.

Conforme informações a vítima, ainda revidou atirando de espingarda calibre 32 contra o criminoso, mas ele recebeu vários disparos de pistola 380 e morreu no local.

O crime ocorreu dentro da casa onde a vítima morava no Bairro jardim Santarém, em Novo Progresso.

A Policia esteve no local do crime e recolheu arma e cápsulas da arma que atingiu a vitima, e também um cartucho de espingarda disparado pela vitima antes de morrer. Ainda não se sabe as reais causas que motivou o crime, a policia esta investigando o caso , pessoas já forma intimadas e estão sendo ouvidas pela policia. O que chama atenção neste caso que nos dois locais foram encontrado cápsulas de pistola 380.

Sociedade Cobra uma Solução dos Crimes

A Sociedade Progressense, um tanto preocupada com aumento da violência no município, cobra uma resposta das autoridades policiais, sobre os dois casos.

Publicações mas comentadas nas redes sociais;

Será que o mesmo que matou o Ricardo atirou no Marcio?

Foi o Marcio que atirou no Ricardo?

A pergunta quem? porque? mataram o eletricista dentro da casa? Ele só trabalhava? Homem Bom!

Como alguém entra dentro da casa mata a pessoa e ninguém sabe?

Um crime covarde que chocou o cidade e chamou a atenção para o aumento da violência em Novo Progresso..

Segundo a postagem do Jovem Ricardo Forresti, a sociedade precisa saber quem matou o Ricardo Eletricista e por quê. Este caso não pode ficar sem respostas; comentou.

Outro Lado

A reportagem do Jornal Folha do Progresso vai apurar e acompanhar o desenrolar destes fatos, na segunda-feira (16), publicaremos o posicionamento da Policia, com relatos do delegado responsável pelo caso. Aguardem!

