Após cirurgia, Marisa Letícia está na UTI em estado de saúde grave

De acordo com médicos, as próximas 24 horas serão decisivas

A ex-primeira dama Marisa Letícia está internada da UTI e seu estado de saúde é considerado grave. Nesta terça-feira (24), a mulher do ex-presidente Lula passou por uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Segundo o G1, mesmo que a cirurgia tenha sido bem-sucedida, o quadro ainda é bastante delicado. Marisa Letícia segue internada e as próximas 24 horas serão decisivas. Médicos informaram que ela está sedada e respira com a ajuda de aparelhos.

O doutor Roberto Kalil Filho, chefe da equipe médica que atende a ex-primeira-dama disse ao G1 que Marisa “está sedada e nas próximas horas vamos começar a retirar a sedação”.

Kalil lembrou que a ex-primeira-dama é hipertensa e disse que uma crise hipertensiva pode ter sido responsável pelo AVC: “O paciente hipertenso tem que se cuidar. No dia a dia a sua pressão varia, mas ela teve um quadro de crise hipertensiva e isso provavelmente rompeu o aneurisma”.

O médico também afirmou que as primeiras horas são as que demandam mais atenção. “Agora, é aguardar a evolução”, disse. “Em um quadro desse sempre se corre risco” e as primeiras horas são as que demandam mais atenção com o paciente.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...