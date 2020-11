Capitania Fluvial de Santarém vai instaurar um inquérito administrativo para apurar as causas e circunstâncias do incêndio.

Após colisão com carro desgovernado, barcos pegam fogo no porto de Oriximiná, no Pará

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite de sexta-feira (30), no porto do município de Oriximiná, oeste do Pará, e destruiu duas embarcações de passageiros e uma caminhonete e atingiu em menor proporção um pequeno barco. O incêndio começou após a colisão do veículo com o B/M Marcos André, que estava ancorado.

De acordo com a Brigada de Bombeiros Civis de Oriximiná, a caminhonete levava combustível que havia sido comprado por alguns passageiros indígenas que viajariam no B/M Marcos André para a comunidade Cachoeira Porteira. Quando descia a rampa em direção ao barco para deixar o combustível, o motorista perdeu o controle da caminhonete e esta se chocou com a embarcação que explodiu logo em seguida.

O motorista conseguiu sair do veículo antes que ele fosse tomado pelo fogo. Tripulantes precisaram ser rápidos para também deixar o barco antes que ele fosse completamente tomado pelas chamas. Mercadorias e equipamentos como coletes salva-vidas e boias, assim como toda a estrutura de madeira do B/M Marcos André foram consumidos pelo fogo. O B/M Aline que estava ao lado também foi atingido pelo incêndio, assim como uma terceira embarcação de pequeno porte que teve menos avarias.

No momento do incêndio não havia nenhum passageiro dentro do B/M Marcos André. A viagem de do porto de Oriximiná para Cachoeira Porteira seria realizada na manhã deste sábado (31).

Doze bombeiros civis e voluntários trabalharam por cerca de quatro horas para apagar as chamas e evitar que se espalhassem para outras pequenas embarcações que estavam no porto. Foi necessário acionar os comandantes para afastar os barcos da margem.

De acordo com o coordenador da Brigada, Gerson Araújo, logo que a corporação recebeu o chamado para atender ocorrência de incêndio no porto da cidade, a equipe se deslocou pra lá, mas chegando ao local a embarcação estava tomada pelas chamas.

A Capitania Fluvial de Santarém informou, por meio de nota, que vai instaurar um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do incêndio. Veja abaixo a nota na íntegra

“A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania Fluvial de Santarém (CFS), informa que tomou conhecimento, na madrugada de hoje (31), do incêndio ocorrido nas embarcações MARCOS ANDRÉ e ALINE, por volta de 23h30, que estavam atracadas na orla do município de Oriximiná-PA. Não há informações sobre vítimas ou feridos nesse acidente.

Uma equipe da Capitania Fluvial de Santarém foi enviada ao local para prestar apoio e ampliar informações acerca do incêndio ocorrido. Será aberto um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente.

A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente nesse esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar à segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185.”

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA/31/10/2020 10h34 Fonte:G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...