Após custosa vitória política, Temer busca afinação com Maia; presidente ‘não é tonto’, diz aliado

–Presidente, se o senhor chegar com esse lenço sujo de maquiagem em casa, pode arrumar um problema mais grave do que a denúncia!

Na terça (24), véspera da votação da denúncia, Michel Temer ainda recebia deputados. Uma das audiências foi a de Bruna Furlan (PSDB-SP). A deputada (única paulista da sigla a votar a favor do presidente na primeira denúncia) chorou ao lembrar disputas em sua cidade, Barueri, com o PMDB. Temer estendeu seu lenço à tucana. Ela relutou.

Avestruz Alckmin, porém, não passa recibo. Jantou com Doria nesta terça (24). Por ora, não deve estimular uma candidatura do prefeito ao governo estadual.

… é que se anda “Seguiremos com o ajuste das contas públicas e com o esforço para aumentar a produtividade do país, ações que vão garantir um crescimento econômico duradouro e sustentável”, disse. Meirelles representa a chance mais palpável de o governo produzir um candidato para 2018.

Para frente… O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) deu o tom do discurso do governo após o enterro da segunda denúncia. “Vamos dar continuidade à reforma da economia brasileira.”

Pelo coração O ministro Mendonça Filho (Educação) fez um apelo para convencer os sete deputados do DEM que estavam em obstrução a marcar presença no plenário. Disse que o gesto não era por Temer, mas por ele.

Pudor, senhores Houve, entre os entusiastas da queda do peemedebista, quem comemorasse o incidente, dizendo que ele aumentaria a audiência da votação. Entre os aliados, gracejos de que o presidente, que tem 77 anos, teria “exagerado no Viagra”.

Passou do ponto Temer fez questão de, nos dias que antecederam a votação da denúncia, disfarçar as dores que já sentia por conta de seu problema urológico. Aos auxiliares, dizia que, logo após a análise de seu caso pela Câmara, faria um novo check-up.

You May Also Like