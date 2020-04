Após demissão no Ministério da Justiça, Moro e Bolsonaro trocam mensagens em rede social

Presidente não contestou reprodução de conversa exibida por Moro e lembrou apoio à época de mensagens vazadas. Ex-ministro diz que preservar PF de interferência é ‘questão institucional’.

Bolsonaro não contesta troca de mensagens apresentada por Moro

Um dia depois de o ex-ministro da Justiça Sergio Moro mostrar trocas de mensagens com Jair Bolsonaro, nas quais o presidente sugere mudança no comando da Polícia Federal, Bolsonaro não as contestou. O presidente neste sábado (25) preferiu apenas lembrar que apoiou o ex-ministro no episódio do vazamento de supostas mensagens de Moro pelo site The Intercept.

Em uma rede social, Bolsonaro publicou um texto em que diz que os vazamentos do Intercept buscavam anular processos e acabar com a reputação do ex-juiz da Lava Jato. E completa: “Bolsonaro no desfile do dia 7 [de setembro de 2019] fez isso”. Na sequência, aparece uma foto do presidente abraçando Moro, indicando que ele apoiou o ex-juiz na época.

Logo em seguida, Moro respondeu, por meio de rede social. Disse que também apoiou o presidente quando ele foi injustamente atacado.

“Mas preservar a Polícia Federal de interferência política é uma questão institucional, de Estado de Direito, e não de relacionamento pessoal”, disse Sergio Moro.

Na sequência da publicação, a seguinte legenda: “Moro pede que a Procuradoria Geral da República e a Polícia Federal investiguem o depoimento do porteiro”. Uma referência ao depoimento do porteiro do condomínio onde Bolsonaro tem casa no Rio de Janeiro – durante as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes – que Bolsonaro acusou Moro de não investigar.

Por G1 — Brasília

25/04/2020 21h13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...