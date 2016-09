Após denúncia, Suspeitos são presos no Peixotinho 2 com arma falsa e máscara

05 suspeitos de realizar ou planejar assaltos usando uma arma de brinquedo e máscara de monstro, foram presos em flagrante na noite desta quarta-feira (14) no Peixotinho 2 em Novo Progresso. De acordo com a polícia, a PM chegou até eles através de denúncia no serviço de disk-denúncia via celular da viatura, de que um homem estava armado em um dos estabelecimentos da rua.

Uma guarnição no comando do Sgto. Júnior, auxiliado pelo Sgto. Pimentel e Cabo Francisco receberam a denúncia e chegaram no local para verificar a situação, por volta das 20:30 horas. O suspeito estava preparando-se para sair do local, junto com outro parceiro dele.Os dois foram identificados como Valdeci e Amauri. Ao revistarem a dupla os policiais encontraram uma arma de imitação, feita de madeira e uma máscara de monstro.

Os objetos indicavam uso ou intenção de utilizar em assalto. Pressionados Valdeci e Amauri contaram que estavam levando os objetos para a casa de uma terceira pessoa, chamada Jonas. Os policiais chegaram na casa do Jonas em seguida, mas o mesmo já havia fugido, ali estavam 03 menores de idade, que foram apreendidos também.

Os 05 suspeitos foram levados para a DEPOL para esclarecimentos e averiguações. O Conselho Tutelar foi acionado para as providências cabíveis com relação aos 03 menores, os outros dois estavam detidos com muitas explicações a dar, além da polícia estar verificando suas fichas e se já não tinham praticado nenhum assalto com seus brinquedinhos.

Fotos(ASCOM PM)

Redação Cultura FM – 87.9

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...