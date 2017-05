Após denúncias de tráfico de drogas, dois são presos em Santarém

De acordo com informações da Polícia Militar, Marlon Cardoso é foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel desde 1º de fevereiro deste ano. Já Thiago Cardoso foi preso com 70 papelotes de uma substância ainda não identificada mas que, segundo os policiais, possivelmente é droga, além de uma balança de precisão e outros utensílios utilizados para fabricação e manuseio de drogas.

You May Also Like