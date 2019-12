Após descobrir que namorado foi preso, jovem vai à delegacia e acaba sendo presa por tráfico de drogas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No interrogatório, o jovem acabou confessando o nome da pessoa e endereço onde a droga foi comprada. Esse segundo homem, conhecido como “Brayan” também foi preso e mais drogas foram encontradas com ele.

Uma jovem foi presa por tráfico de drogas na quarta-feira (18) em Santarém, no oeste do Pará, após ir à delegacia para ver namorado que também havia sido preso. Além do casal, outro jovem também foi apresentado pelo mesmo crime.

No total, três pessoas foram presas e devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com o trio foi encontrado maconha, cocaína e ecstasy.

