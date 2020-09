Após descobrir traição, mulher invade casa e atropela amante do marido

O atropelamento atingiu também a irmã da suposta amante, que sofreu fraturas e precisou ser transferida para outra cidade (Foto:Reprodução Portal Tucumã e Portal News)

Uma mulher atropelou a amante do marido e a irmã após uma discussão na cidade de Guaraciaba do Norte, no interior do Ceará. A confusão aconteceu na última terça-feira (8), e uma das vítimas está internada. O atropelamento foi filmado por testemunhas.

As imagens mostram o momento em que as irmãs chegam juntas em um veículo, abordam a esposa e a empurram. Em seguida, um outro vídeo mostra um carro, conduzido pela esposa, colidindo contra as irmãs e o portão de uma residência.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a mulher atropelada, que é moradora de Guaraciaba, se envolveu afetivamente com um homem da cidade de Tianguá. Após o fato, ela passou a sofrer ameaças e ser perseguida pela esposa do homem.

Uma das mulheres atropeladas fraturou o osso da região pubiana e precisou ser socorrida para uma unidade da região, sendo transferida depois para Sobral.

Já a outra mulher, que seria a amante do marido da agressora, esteve na manhã desta quarta-feira (9) na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e foi submetida a um exame de corpo de delito.

A Polícia Civil prendeu, preventivamente, a autora do atropelamento na manhã desta quinta-feira (10). Após tomar ciência do caso e colher depoimentos, a autoridade policial representou o pedido de prisão por tentativa de homicídio qualificado junto à Justiça, que deferiu o mandado.

