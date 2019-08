Após desentendimento em bar, homem é morto com um tiro em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos. Ainda na madrugada diligências foram realizadas em busca do autor do crime, mas ele ainda não foi localizado e preso.

De acordo com informações da polícia, os homens estavam em um bar, quando se desentenderam. Um dos envolvidos na confusão deixou o local acompanhado de uma mulher em um carro, minutos depois o suspeito voltou em uma moto e cometeu o crime quando a vítima caminhava em via pública, na travessa 8.

Um homem foi morto com um tiro na madrugada desta sexta-feira (16) em Santarém, oeste do Pará, após um desentendimento em um bar no bairro Nova República. Apesar de já ter sido identificado pela polícia, o autor dos disparos ainda não foi preso.

