Após desistência -“Mais Médicos” reabre 27 vagas para 15 municípios do Pará- Uma vaga para Novo Progresso

As inscrições do edital de convocação para o programa vão até esta sexta-feira (7) para os interessados aderirem e escolherem o município de atuação. Para Município de Novo Progresso são duas vagas!

O Ministério da Saúde reabriu 27 vagas em 15 municípios do Pará, no Mais Médicos. Essas oportunidades são para o preenchimento das desistências já comunicadas aos municípios e exclusivamente para médicos com registro no Brasil (CRM). As inscrições do edital de convocação para o programa vão até esta sexta-feira (7) para os interessados aderirem e escolherem o município de atuação. Os profissionais têm até a próxima sexta-feira (14) para apresentação nos municípios.

Ao todo, 314 profissionais informaram que não iriam mais assumir o posto que selecionaram no edital de convocação. O principal motivo das desistências seria a incompatibilidade de horário com outras atividades pessoais. Em caso de necessidade, o MS irá realizar e novas chamadas até completar o quadro de vagas.

Dados também divulgados pelo Ministério da Saúde na noite de quarta-feira (5), apontam que 101 vagas em 19 localidades ainda estão abertas, ou seja, não tiveram interessados. Dessas, 95 postos são em 18 localidades no estado do Amazonas. As seis vagas restantes são no Distrito Sanitário Especial Indígena Tapajós, no Pará.

No Pará, as vagas reabertas são em 15 municípios: Anapu (1), Bragança (3), Colares (1), Cumaru do Norte (2), Itaituba (3), Marapanim (3), Monte Alegre (2), Novo Progresso (1), Novo Repartimento (2), Ourilândia do Norte (1), Parauapebas (1), São João de Pirabas (2), Soure (1), Tracuateua (1) e Tucuruí (2). Também segue aberta por motivo de desistência a oferta para o Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins.

A jornada do programa prevê 40 horas semanais, em uma equipe de Saúde da Família. Segundo a pasta, até as 18h da última terça-feira (4), das 34.653 inscrições, 23.951 foram concluídas e 8.405 vagas estavam preenchidas, sendo que 3.276 médicos já se apresentaram ou começaram a trabalhar.

