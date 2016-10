Após deslizamento de terras homem morre em garimpo “Novo Patrocínio”

Na tarde de Terça feira (18) por volta das 15 horas aconteceu um deslizamento de terras no Garimpo conhecido como “Novo Patrocínio” no Baixão do “brefo” que é de propriedade do senhor Valmir Ferreira da Conceição conhecido por “Bigobal” .

Segundo as informações repassadas o senhor de nome Antonio Miranda da Silva conhecido como “chapadinha” foi atingido no deslizamento de terras e foi a óbito. A Policia Militar foi acionada para o local.

Fonte : Elias Junior Noticias

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...