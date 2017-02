Após determinação de torcida única, Eurico dispara: “O Vasco não vai jogar”

Presidente questiona escolha do mando em caso de possível clássico contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca: “Qual torcida vai estar no estádio?”

A determinação da Justiça por clássicos com torcida única no Rio de Janeiro já movimenta os bastidores dos principais clubes do estado. Eurico Miranda foi um dos primeiros a repercutir a notícia. O presidente do Vasco, por telefone, garantiu que a equipe não entra em campo caso a medida seja adotada por se tratar de uma situação que está “acima de qualquer raciocínio lógico”. O Governo do Estado do Rio de Janeiro afirmou que vai recorrer da decisão.

Nesta quinta-feira, o Vasco se mostrou contrário à ação do Ministério Público. Com a medida em vigor, o presidente fez questão de destacar que o próximo clássico do Estadual, possivelmente, será entre Flamengo e Vasco, pela semifinal da competição, no dia 25 de fevereiro, e encerrou a conversa com uma interrogação: “qual torcida vai estar no estádio?”.

– Eu falo sobre fato concreto. O primeiro jogo que considero clássico, pelo menos eu acho que vai ser assim, é Vasco e Flamengo numa semifinal. Eu só quero saber, qual torcida vai estar no estádio?

De acordo com o regulamento do Campeonato Carioca, o mando de campo das semifinais da Taça Guanabara (disputadas em jogo único) são do time de melhor campanha de cada grupo na fase de classificação. O mesmo vale para a Taça Rio. Em relação às finais de cada turno, o regulamento explica que o mando de campo se dará por sorteio.

