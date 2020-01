Após diligências, Polícia encontra autores de tentativa de homicídio contra policial; quatro morreram

Autores do crime foram encontrados em uma fazenda no município de Placas. Segundo a Polícia, no momento da intervenção, houve troca de tiros.

Policiais Civis e Militares foram acionados para capturar os autores do crime ocorrido no sábado (25), em Santarém — Foto: Kamila Andrade/G1

Os suspeitos de invadir a casa e disparar tiros contra um policial civil na tarde de sábado (25) no bairro Uruará, em Santarém, no oeste do Pará, após diligências foram encontrados em uma fazenda no município de Placas neste domingo (26). Segundo a Polícia, no momento da intervenção, houve troca de tiros. Três homens e uma mulher morreram.

As buscas pelos autores da tentativa de homicídio contra o policial Euler de Souza Rego iniciaram ainda em Santarém. A Polícia chegou à localização dos suspeitos após receber a informação de que Kellyson Cardoso Pantoja, que ajudou os criminosos a fugir levando-os para comunidade Vila Camargo, em Placas, foi preso em Rurópolis na noite de sábado. As informações eram que os homens teriam seguido para outra comunidade e em seguida para fazenda por volta das 22h.

De acordo com o delegado Jamil Casseb, foram encontradas duas armas de fogo (pistola e calibre 38), espingardas e celulares.

Participaram da ação, policiais da 16ª Seccional, Superintendência da 12ª RISP, Polícia Militar de Rurópolis e Santarém, além de policiais do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/BMA).

O crime

A casa do policial civil Euler de Sousa Rego foi invadida e os criminosos o atingiram com um tiro na cabeça. Segundo testemunhas, a dupla estava em uma motocicleta e no momento que abordou a esposa do policial estava com uma arma de fogo. Os bandidos a fizeram refém e procuraram pelo policial, quando o encontraram, atiraram.

A esposa do policial ainda conseguiu atirar em um dos criminosos com a arma de Euler, mas logo em seguida, eles fugiram levando um celular.

O policial foi levado para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), onde precisou ser operado pela equipe da neurocirurgia.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

26/01/2020 11h01

