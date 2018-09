Após discussão com mãe, menina de 15 anos mata irmão com machadada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do Gazeta Online)

Em seguida, ela tentou se matar, se ferindo com duas facas, e se asfixiar com uma coberta, mas não conseguiu.

Ela confessou que após a saída dos pais, pegou um machado que estava embaixo da cama e desferiu um golpe na cabeça do irmão que estava deitado de bruços no tapete da sala.

You May Also Like