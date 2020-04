Após discussão, mulher mata homem a tiros em Itaituba

Homicídio aconteceu na zona rural do município (Foto:Reprodução)

Uma discussão resultou na morte de uma pessoa na comunidade de Cuiú-Cuiú, zona garimpeira de Itaituba localizada a 500 quilômetros do município, na noite do último sábado (25). De acordo com informações da Polícia Civil, José Carlos Catanheide Rocha foi assassinado a tiros por Cristina Rocha. Cerca de cinco disparos atingiram a vítima, que morreu ainda no local. Apesar dos sobrenomes, não há informações oficiais sobre qualquer relação de parentesco entre os envolvidos.

O crime teria acontecido às 20h30, após os dois travarem uma discussão em via pública. Depois de atirar contra José Carlos, a acusada fugiu e, até o momento, não foi encontrada pela polícia, que continua em diligências na tentativa de prendê-la. Não há informações sobre o que pode ter motivado a discussão entre eles.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

