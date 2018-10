Após dois dias internada, jovem que tomou veneno de rato não resiste e morre em Santarém.

Morreu na manhã desta quarta-feira (31) em Santarém , a jovem que havia sido internada em estado grave no hospital Municípal de Novo Progresso, após ter tomado veneno de rato, na última segunda-feira (29/10). Ela foi transferida para Santarém na manhã desta quarta-feira (31) de aeronave. A informação foi divulgada via WhatsApp por familiares por volta das 12h30mn de Santarém.

Ela morreu devido as complicações de seu quadro clínico. Segundo a informação, em visita na noite desta terça-feira (30), o médico a alertou do alto risco de morte, já que ela não estava conseguindo reagir aos tratamentos aplicados. “Estive em contato com o médico que estava de plantão no Hospital Municipal e o mesmo disse que só um milagre poderia salvar a jovem”, revelou.

Andreza Lima Coutinho, de 22 anos, havia tomado chumbinho (veneno utilizado para matar roedores) na segunda-feira (29/10). De início, ela foi socorrida por populares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento [emergência], onde teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada com sucesso, encontrava-se com quadro estável em coma induzido e respirando com ajuda de aparelhos, ela foi transferida para Santarém na manhã desta quarta-feira (31) de aeronave , não resistiu e veio a óbito.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

Andreza Lima Coutinho , popularmente conhecida como “Dreza”, de 22 anos, natural de Itaituba, residente em Novo Progresso, tentou suicídio após deixar mensagem no facebook.

Leia Também:Jovem é internada no Hospital Municipal de Novo Progresso após ingerir veneno de rato

Leia mais noticias de NOVO PROGRESSO AQUI

Mais sobre Andressa

Amigos da jovem informaram que ela já sofria de depressão há bastante tempo, principalmente após a morte de sua mãe, que aconteceu há cerca de quatro anos. Ela trabalhou por anos como cabeleireira em um salão da cidade de Itaituba e há cerca de dois meses se mudou para Novo Progresso onde vivia com familiares.

Andressa chegou a frequentar psicólogo em Itaituba e fazia uso de remédios como tratamento contra a depressão, tratamento que, segundo familiares, continuou fazendo em Novo Progresso.

O sepultamento irá acontecer em Novo Progresso, onde grande parte de sua família vive.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...