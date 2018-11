Após duas cirurgias plásticas, piloto que resistiu à queda de avião em MT apresenta infecção e continua na UTI

Maicon pilotava avião que caiu em MT — Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução

O piloto paranaense apresenta politraumatismo e requer cuidados intensivos.

Após dois procedimentos para remoção da pele queimada nas mãos, rosto e corpo, o piloto Maicon Semencio Esteves, de 27 anos, que sobreviveu a uma queda de avião na região de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, e foi resgatado quatro dias depois, apresenta quadro infeccioso.

Conforme boletim médico emitido pelo Hospital 13 de Maio, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, onde Maicon segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o piloto passou pelo primeiro procedimento, chamado de debridamento, que é a remoção de tecidos desvitalizados para preparar a ferida para a cobertura definitiva, no sábado (10). O segundo procedimento foi realizado no domingo (11).

Ainda de acordo com o hospital, o piloto paranaense apresenta politraumatismo e requer cuidados intensivos.

Maicon estava sozinho e comandava um avião, modelo Neiva EMB-201, matrícula PT-GSH. Saiu de Porto Nacional, no Tocantins, para fazer um translado até Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, quando sofreu o acidente.

Os destroços do avião foram encontrados por trabalhadores de uma fazenda próxima ao local do acidente, no entanto, não havia sinal do piloto.

Em um áudio enviado para a namorada, ao qual o G1 teve acesso, Maicon diz que sairia de Porto Nacional em direção a Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, onde faria uma parada para abastecer.

De lá, seguiria para Matupá, a 696 km da capital, novamente para fazer um segundo abastecimento. A viagem terminaria em Alta Floresta.

Segundo um fazendeiro que ajudou nas buscas, o piloto conseguiu chegar em uma região com água, mas não conseguiu ingerir o líquido por estar muito debilitado.

Maicon mora em Primeiro de Maio, cidade do Paraná, e trabalha com aviação agrícola.

Por:G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...