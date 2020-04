Após engasgar e ficar sem respirar, bebê de 7 meses é salva por equipe da PRF de Altamira

Bebê de 7 meses foi salvo por equipe da PRF de Altamira — Foto: Ascom/PRF

Criança desmaiou após se engasgar e foi levada pelos pais até a PRF. Bebê foi salva pela Manobra de Heimlich.

Uma bebê de 7 meses de vida foi salvo por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na unidade operacional de Altamira, na rodovia Transamazônica. Na noite de quinta-feira (16), a família chegou, em desespero, com a bebê no colo. Ela havia engasgado e já não respirava.

Agentes da PRF aplicaram a chamada Manobra de Heimlich. Com a utilização da técnica por um algum tempo, a criança reagiu, voltou a respirar e em alguns minutos brincava nos braços do policial e foi devolvida aos braços de sua mãe. Para garantir o bem-estar da bebê, a família foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Altamira para que um médico pudesse avalia-la. Todos os envolvidos ficaram muito emocionados.

Manobra de Heimlich

A PRF explica que a Manobra de Heimlich é um procedimento a ser feito nos casos em que a criança está inconsciente. Ela consiste na compressão abdominal capaz de desobstruir as vias aéreas do bebê pela descompressão do diafragma, órgão responsável por regular a entrada e a saída de ar do corpo humano. Para saber se a criança perdeu a consciência após um engasgo, se atente aos sintomas: ele não responde com nenhum movimento quando chamado ou tocado, não chora, não se mexe, não tem reação; está com a respiração agonizante; ou está desmaiado.

Em situações como essa, segundo a PRF, deve-se ligar para os bombeiros ou para a unidade móvel de saúde, mas precisa começar a fazer as manobras o quanto antes.

1.Mantenha o seu filho deitado em uma superfície bem firme (pode ser uma mesa, ou até mesmo no chão). Usando dois dedos, comprima o osso esterno, que está localizado na região central do peito do bebê com uma profundidade de 4 centímetros (aproximadamente de 2 a 3 dedos). Repita o movimento por 30 vezes, dando um tempo para que a área comprimida volte ao normal.

2.Após realizar os 30 movimentos, abra delicadamente a boca do seu filho e faça duas ventilações, enchendo sua boca de ar e soprando dentro da boca e das narinas da criança. No momento de abrir a boca, faça com as duas mãos: uma deverá ir para a testa e a outra deverá estar posicionada com o polegar e o indicador puxando o queixo dele para trás. Repita o processo até perceber que seu tórax deu uma levantadinha. Caso isso não aconteça, faça novamente todo o procedimento até o socorro chegar.

