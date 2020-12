Após enviar áudio a esposa dizendo que ‘descobriu esquema’, homem desaparece de embarcação que tinha como destino Santarém

Orlando Rodrigues viajava em embarcação, quando se jogou no rio — Foto: Reprodução/Facebook

Testemunhas disseram que homem se jogou no rio, mas família contesta versão de suicídio. Polícia Civil e Capitania Fluvial de Santarém investigam o caso.

Um homem que estava viajando de barco do estado do Amazonas para Santarém, no oeste do Pará, desapareceu antes de chegar ao destino final. Testemunhas disseram que o passageiro se jogou no rio, mas família contesta versão de suicídio, pois homem enviou um áudio para esposa informando que tinha descoberto um “esquema” na embarcação.

No áudio, o homem identificado como Orlando Rodrigues disse para esposa que por ter descoberto esse esquema, algo de errado poderia acontecer. Ele se despede da mulher com declarações de amor. (Confira o áudio abaixo, na reportagem da TV Tapajós).

“Não era para eu descobrir, mas eu descobri um esquema aqui. Só que quando a gente vê uma coisa que não é para ver, aí acontece algo de errado. Então eu te amo amor. Te amo muito muito muito mesmo”, disse Orlando em áudio enviado à esposa.

Homem desaparece após pular de embarcação no rio

De acordo com familiares, Orlando Rodrigues de 43 anos saiu de Manaus, no Amazonas, na quarta-feira (16) até Santarém, no oeste do Pará. Posteriormente ele seguiria viagem até Belém, com destino final Marabá, onde passaria as festas de fim de ano com familiares.

Em entrevista à TV Tapajós, a esposa de Orlando informou que ele não tinha desejo suicida. A mulher, que preferiu não ser identificada, disse que o esposo estava fazendo planos e que estava levando roupas para passear e que a viagem estava sendo muito planejada pelo casal.

“Ele não tinha pretensão de se jogar no rio, ele tinha medo de rio, então não tem sentido nenhum ele se jogar. Ele tinha planos para o futuro, uma pessoa que vai se matar não planeja o futuro. Ele não tinha pensamentos suicidas, ele não queria se matar. Eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu nesta embarcação e eu peço ajuda para que esse caso seja investigado”, disse a esposa de Orlando.

Orlando Rodrigues se jogou quando a embarcação passava pela praia de São Raimundo, na comunidade Pinduri, distante cerca de 1h de Santarém. A Capitania Fluvial de Santarém foi informada sobre o desaparecimento e iniciou o procedimento de buscas.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que investiga o caso junto com a Capitania Fluvial de Santarém.

Na manhã desta terça-feira (22) o corpo de um homem foi encontrado boiando na comunidade Pinduri. Existe a possibilidade de ser o corpo de Orlando.

À TV Tapajós a empresa Antonio Rocha Transportes, responsável pelo navio Amazon Star, informou que o caso foi registrado na Capitania dos Portos e que as imagens de câmera de segurança estão com o órgão para as investigações e instauração do inquérito.

Antônio Rocha disse ainda que o chefe responsável pela embarcação registrou em relatório que o passageiro disse a algumas testemunhas na embarcação que não chegaria ao destino final, que era Santarém.

Do G1 Santarém

Por Dominique Cavaleiro, Jaderson Moreira e Daniele Gamboa, G1 Santarém e TV Tapajós — PA

22/12/2020 14h14

