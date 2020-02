Após Estupro- Moradores fecham rodovia e comércio não abre em 4º dia de protestos em Pacaraima

(Foto:Jackson Félix/G1 RR) – Brasileiros de Pacaraima, RR, protestam contra entrada de venezuelanos pela fronteiraManifestares cobram ações do governo para coibir violência na fronteira. Protestos ocorrem após adolescente ser estuprada a caminho da escola; vítima e suspeitos são venezuelanos.

Moradores fecharam a BR-174 e continuam as manifestações nesta segunda-feira (12) no quarto dia seguido de protestos que cobram ações do governo contra a violência em Pacaraima, cidade ao Norte de Roraima na fronteira com a Venezuela.

O bloqueio, na entrada da cidade, é feito com pneus, troncos de árvores e tem o apoio de índios da Terra Indígena de São Marcos. Em todos os pontos há aglomeração de moradores.Pela manhã, as três ruas principais que dão acesso a Pacaraima amanheceram fechadas.

Os mercados e lojas do centro comercial, na rua Suapi, não abriram nesta segunda. Por volta de 13h um comerciante que decidiu abrir o estabelecimento e foi orientado pela Polícia Militar do risco de sofrer represália e fechou as portas.

Mais cedo um grupo de venezuelanos que estava próximo a manifestantes brasileiros foi orientado a sair e houve uma rápida confusão. A Polícia Militar usou bombas de efeito moral e os imigrantes deixaram o local correndo.

A PM acompanha o bloqueio na rodovia e as três ruas fechadas dentro da cidade e informou que o clima é de tensão. Procurado, o Exército informou que a passagem de pessoas e veículos na fronteira segue normal e que os “órgãos de segurança pública estão no controle da situação.”

As manifestações em Pacaraima ocorrem desde a última sexta-feira (7), quando uma adolescente venezuelana, de 15 anos, foi estuprada por um homem, também venezuelano, de 24 anos. Ele foi detido pela Polícia Militar e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na audiência de custódia.

O crime causou a revolta da população que foi às ruas pedir segurança. Na tarde desse domingo (10) os moradores fecharam a BR-174 no trecho que dá acesso à divisa entre os dois países e houve confronto com Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a PRF, os moradores se recusavam a liberar a via e jogaram pedras contra os policiais. Houve confronto e os agentes lançaram bombas de efeito moral e dispararam balas de borracha contra os manifestantes. Na confusão, um morador foi detido levado à delegacia da Polícia Federal.

Distante 215 km da capital Boa Vista, Pacaraima é a principal porta de entrada dos venezuelanos no Brasil em razão da longa crise política, econômica e social instalada no país. A Venezuela vive um colapso econômico e humanitário, com hiperinflação e milhares de venezuelanos fugindo para outras partes da América Latina.

Reunião com parlamentares

Diante da tensão, deputados da Assembleia Legislativa estiveram nesta tarde em Pacaraima, onde se reuniram com o prefeito da cidade, Juliano Torquato (PRB), líderes indígenas e vereadores.

Na reunião, que ocorreu na Câmara Municipal, ficou definido que será pedido ao governo do estado que aumente o efetivo da PM e que seja instalada uma nova delegacia da Polícia Civil na cidade.

“Buscamos uma resposta do governo federal para que possamos acolher a migração. Nossa esperança é que o governo federal traga os representantes e não trabalhe só a Operação Acolhida, mas também nossa sociedade local que tanto vem sofrendo”, disse o prefeito.

Por Jackson Félix e Valéria Oliveira, G1 RR — Boa Vista

