Após falha na rede, serviço da operadora Tim normaliza em Novo Progresso

Problema ocorreu por falha no equipamento do sistema de transmissão-(foto:Reprodução Internet)

Após reclamações de usuários da operadora Tim sobre problemas para efetuar e receber chamadas durante a semana que antecedeu ao Natal (18/25), a empresa esclareceu as causas da falha, que prejudicou também a operação das lojas. Segundo a Tim, o problema foi causado por falha no equipamento , normalizada após a substituição dos componentes necessários. A operadora também salienta que o serviço já esta normalizado. Leia:Clientes reclamam de falhas na rede da TIM em Novo Progresso

POSICIONAMENTO:

A TIM informa que já está operando normalmente no município de Novo Progresso, no Pará. No período de 18 a 25 de dezembro, clientes da operadora enfrentaram dificuldades de uso dos seus serviços devido a uma falha de equipamento, normalizada após a substituição dos componentes necessários.

