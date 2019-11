Após ficar refém por horas, taxista santareno é abandonado na zona rural de Rurópolis e tem veículo roubado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O crime foi registrado na delegacia do município de Rurópolis, que tem o comando do delegado Ariosnaldo Vital Filho, que juntamente a PM faz incursões com objetivo de localizar os criminosos e o veículo.

You May Also Like