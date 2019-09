Após fuga frustrada, detentos de presídio de Cametá fazem agente prisional de refém

A direção da unidade, um juiz e a polícia estão no local para conduzir as negociações (Foto:Reprodução)

Após uma tentativa de fuga frustrada, internos do Centro de Recuperação Regional de Cametá (CRRCAM), nordeste paraense, fizeram um agente prisional de refém.

A ação começou às 13h30 desta quinta-feira (26), mas segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), foi controlada e o profissional já foi liberado pelos internos.

A direção da unidade, o juiz Jacob Arnaldo Campos Farache e a Promotoria do município, além de homens da Polícia Militar, foram ao local para conduzir as negociações. Os internos que tentaram fugir estavam mantidos no bloco B, e após a fuga frustrada, eles decidiram fazer um agente refém como retaliação.

Ao fim da rebelião, depois de uma hora e meia de conversas, não houve registro de feridos e o servidor que foi feito de refém receberá atendimento médico, psicológico e social.

Ainda de acordo com a Superintendência, será feito um boletim de ocorrências e os internos envolvidos no motim responderão Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

