Após fuga, PM prende dupla com carro e 110 kg de droga na rodovia BR 163

A Polícia Militar no comando do Sargento Oliveira prendeu na madrugada deste sábado (03),duas pessoas envolvidas com tráfico de drogas na rodovia Br 163.

Segundo a Policia Militar , a ocorrência, começou por volta das 00h45mn, quando a guarnição do Sargento Oliveira determinou que um veiculo suspeito Siena de cor vermelha parasse para averiguação,na divisa do estado do Pará com Mato Grosso,momento que o condutor acelerou em fuga sentido Mato Grosso, aproximadamente 4 km na rodovia BR 163 parou para abordagem e arrancou audaciosamente em fuga para Mato Grosso.

A policia Militar seguiu o suspeito que somente parou quando colidiu com alguns obstáculos colocado na rodovia, o condutor fugiu para mata, a policia militar fez buscas durante a madrugada para prender o suspeito que dirigia o veiculo.

“Quase 15 quilômetros à frente, na pista sentido Mato Grosso, o homem, que vestia uma camisa azul, abandonou o automóvel e fugiu a pé, através de um matagal, às margens da rodovia”.

No veiculo a policia prendeu a passageira Jessyka Ramos de Arruda (ocupante do veículo), com Mandado de Recaptura aberto na comarca de Campo Grande MS.

O motorista do veículo apreendido foi preso na mata e identificado por Matheus Campos de Oliveira , no veiculo foi aprendido documentos dos suspeitos aproximadamente 110 kg de substancia tipo maconha e dois celulares.

Os presos estão chegando ao distrito de Castelo de Sonhos para serem apresentados as duas pessoas o carro e a droga para a Delegacia da Polícia Civil em Castelo de Sonhos. Os presos devem responder pelos crimes de tráfico, associação criminosa e receptação.

Policia Militar no combate ao tráfico de drogas

Segundo o Sub Tenente Cruz após o comando do Major Campos no posto da Polícia Militar em Novo Progresso, o dado é positivo no âmbito da produtividade. “O tráfico de drogas é uma ocorrência em que traficantes foram presos, e seu aspecto é positivo à medida que há aumento desses casos e negativo na medida em que podemos fazer uma inferência de que há mais drogas em circulação, disse o Tenente. “O índice revela que o combate está sendo mais efetivo, ou seja, estamos tendo mais casos de flagrante”, após o comando do Major Campos, diz o sub tenente Cruz ,comandante operacional do destacamento da PM em Castelo de Sonhos.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

