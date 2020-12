Após gol salvador, Cano celebra empate do Vasco: ‘Não merecíamos perder’

Centroavante argentino mostrou, mais uma vez, o faro artilheiro, chegou a 21 gols na temporada, e garantiu o empate para o Cruz-Maltino em São Januário

O Vasco, mais uma vez, precisou dele. E ele estava lá. Foi com um gol de Germán Cano, nos acréscimos do segundo tempo, que o Cruz-Maltino garantiu o empate em 1 a 1 com o Fluminense, na noite deste domingo, em São Januário.

Ele celebrou o gol e o resultado, uma vez que o time pressionou para consegui-lo.

– Muito contente pelo gol e pelo empate. Não merecíamos perder. Temos que seguir lutando, trabalhando – afirmou, à beira do campo, ao canal de televisão por assinatura Premiere.

Com o 1 a 1, o Vasco segue na 17ª posição, agora com 25 pontos. O próximo compromisso do Cruz-Maltino é diante do Santos, no próximo domingo.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:LANCE!

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...