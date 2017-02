Após goleada, Guerrero provoca: “Fla vai ser sempre favorito contra o Vasco”

Atacante apimenta rivalidade na saída de campo; histórico contra o clube de São Januário não é bom para o peruano, que ainda não venceu nem marcou no clássico

Flamengo e Vasco se enfrentam no dia 25 de fevereiro, ainda sem local definido. Guerrero pode ajudar a acabar com longo jejum de noves jogos sem vitória no clássico (foram seis derrotas). Porém, com a melhor campanha, o time do treinador Zé Ricardo avança à decisão em caso de empate.

Fonte: Globo Esporte.

