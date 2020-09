Após incerteza e atraso Palmeiras cede empate ao desfalcado Flamengo

Autorizado pela Justiça após horas de incerteza, o confronto entre Palmeiras e Flamengo, iniciado com atraso, terminou empatado por 1 a 1 na tarde deste domingo. O time alviverde saiu na frente no Allianz Parque, mas cedeu o empate ao adversário rubro-negro, desfalcado por um surto de covid-19.

Após empatar pela sétima vez no Campeonato Brasileiro, o ainda invicto Palmeiras chega aos 19 pontos ganhos e figura no quarto lugar da tabela. O Flamengo, escalado com muitos jovens no Allianz Parque, contabiliza um ponto a menos e aparece no sexto posto.

Os dois times têm compromissos pela quinta rodada da Copa Libertadores nesta quarta-feira. Às 19h15, novamente no Allianz Parque, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Bolívar. Já o Flamengo encara o Independiente del Valle às 21h30, no Estádio do Maracanã.

O Jogo – Logo no começo da partida, perto do meio de campo, Zé Rafael tentou encobrir o goleiro Hugo Souza em cobrança de falta e levou algum perigo. Mesmo com o time desfalcado, o Flamengo cresceu no jogo e, após receber de Guilherme Bala, Pedro chutou para boa defesa de Weverton.

Principal jogador do Flamengo em campo, Arrascaeta também deu trabalho ao goleiro palmeirense no primeiro tempo. Em descida pela esquerda, o meia uruguaio cortou Gabriel Menino para dentro e bateu colocado. Weverton pulou e defendeu de mão trocada.

Com a dificuldade costumeira para construir boas oportunidades de gol, o Palmeiras teve sua melhor chance já nos acréscimos. Zé Rafael recebeu pelo meio, limpou a jogada e bateu de canhota. O goleiro Hugo Souza saltou no canto esquerdo e espalmou.

Após um primeiro tempo pobre, o Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador aos 9 minutos da etapa complementar. Luiz Adriano recebeu de Raphael Veiga e passou para Patrick de Paula chutar de fora da área. A bola desviou em Thiago Maia e matou o goleiro Hugo Souza no lance.

O Palmeiras, porém, não teve muito tempo para comemorar, já que o Flamengo empatou no minuto seguinte. Em jogada pelo lado direito, Arrascaeta cruzou para dentro da área. Posicionado entre Felipe Melo e Marcos Rocha, Pedro completou com sucesso.

O jogo subiu de nível e, após cruzamento de Matias Viña da esquerda, Luiz Adriano exigiu grande defesa do goleiro Hugo Souza ao cabecear firme. Na resposta do Flamengo, Arrascaeta recebeu de Pedro dentro da área e quase desempatou. As chances rarearam nos minutos finais, e o jogo terminou empatado.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria/Cesar Grecco)

