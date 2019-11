Após investigação do Detran, servidores da Ciretran Santarém são alvos de Processo Administrativo Disciplinar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a portaria, o processo contra os referidos funcionários começou como Processo de Investigação Preliminar, que comprovou a materialidade e indícios de autoria dos fatos pelos quais os funcionários são investigados. Com isso, foi necessária a instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

De acordo com a portaria emitida pelo Detran, o órgão investiga os processos de habilitação realizados pela Ciretran do município.

(Foto:Reprodução) – O Corregedor Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) instaurou um Processo Administrativo Disciplinar tendo como base possíveis irregularidades cometidas por funcionários da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Santarém.

You May Also Like